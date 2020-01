Lazio Women, pareggio amaro al Fersini: con il Cesena è solo 2-2

Non ci voleva. Perché giocava in casa e aveva bisogno di accorciare sulle prime due in classifica, Napoli e San Marino. Così non è stato. La Lazio Women impatta sul Cesena al "Fersini". Frutto di un blackout, quattro minuti - dal 53' al 57' - nei quali le ragazze di mister Seleman si sono fatte pareggiare e poi ribaltare dalle romagnole il gol iniziale di Di Giammarino. La reazione è immediata con la stessa centrocampista biancoceleste che sigla la doppietta personale al 59', ma non basta. Finisce solo 2-2. Un pareggio amaro in virtù dello stop della prima in classifica, il Napoli, bloccata sul 3-3 dalla Roma CF penultima. Vince invece il San Marino, che occupa il secondo posto (l'ultimo valido per la promozione, ndr) ora a 4 punti sulla Lazio. Questa la classifica:

1) Napoli 21

2) San Marino 20

3) Lazio 16

4) Riozzese 15

5) Ravenna 12

6) Permac Vittorio Veneto 12

7) Cittadella 11

8) Cesena 10

9) Chievo Fortitudo 10

10) Novese 9

11) Roma CF 7

12) Perugia 2

