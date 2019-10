Lazio Women, Proietti: "Con sacrificio ci battiamo per tutto il movimento"

Dal Napoli... al Napoli. Ricomincia il campionato e La Lazio Women riparte dalla squadra partenopea, quella stessa squadra che nell'ultimo turno in Coppa Italia prima della sosta le ha inflitto un amaro 4-1. Per un'analisi della gara, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel Elena Proietti, attaccante biancoceleste: "Domenica torna il campionato, ci attende il Napoli che è una delle squadre più attrezzate del campionato. Vogliamo rifarci dopo la sconfitta contro di loro in Coppa prima della sosta, abbiamo cercato di correggere gli errori dell'ultimo precedente. Il 4-1 contro di loro è bugiardo, non rispecchia i reali valori e vogliamo dimostrarlo. Loro sono una grande squadra ma la Lazio stavolta andrà lì per fare bene e continuare la serie positiva in campionato per mandare un segnale importante. Dobbiamo pensare partita dopo partita per portare a casa il massimo, vedremo alla fine quanto avremo raccolto".

PROFESSIONISMO E SACRIFICI - "La società ci ha messo nelle condizioni di fare bene, ora tocca a noi. Lo scorso anno non è andata come ci auguravamo ma avevamo una squadra nuova, ora partiamo già da una base solida alla quale sono state aggiunte calciatrici di qualità come Pittaccio e Visentin. Non è facile far coesistere gli impegni di campo con quelli quotidiani perché non siamo riconosciute come atlete professioniste. Facciamo tanti sacrifici per portare avanti questo campionato molto competitivo, è una corsa continua contro il tempo per centrare i nostri sogni personali. Stiamo costruendo qualcosa di importante per tutto il movimento".

Lazio, le ultime da Formello in vista dell'Inter

Supercoppa italiana: ecco la data probabile

Clicca qui per tornare all'homepage del sito