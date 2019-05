Lazio, "Un goal al cuore": quando ami una donna ma hai sposato 11 uomini

L'amore e la fede calcistica sono i due fili di nylon che decidono le mosse dell'80% - almeno - della popolazione europea. E spesso, spinte in due direzioni opposte, quelle numerose marionette restano immobili, indecise sulla strada da prendere. Ecco perché in tanti, ai tempi dell'uscita del celebre film Febbre a 90°, si sono rispecchiati nel personaggio di Paul. Né il protagonista della pellicola, né Nick Hornby - l'autore del libro che l'ha ispirata - sono mai riusciti a trovare una soluzione al rompicapo che, da sempre, tormenta i tifosi. E cioè: come puoi amare una donna se, in passato, hai già sposato undici uomini? La risposta arriva a ventisette anni dalla pubblicazione del libro autobiografico di Hornby ed è nascosta tra le pagine di "Un goal al cuore", il romanzo di esordio di Matteo Paniccia (edito dalla Santelli). Sullo sfondo non ci sono più Londra e l'Anfield, ma Roma e lo stadio Olimpico. E il primo amore di Matteo, il protagonista della storia, è la Lazio.

TRA LA LAZIO E CRISTINA - Matteo frequenta il liceo classico, ma di certo la scuola non è proprio il posto che preferisce della sua città, Roma. La Curva Nord, invece, è in cima alla lista. Lì ha iniziato a rifugiarsi da quando la sua vita, complici due genitori assenti, ha preso una piega lunga tanto quanto la parola i-n-s-t-a-b-i-l-i-t-à. E sempre lì, nel settore del tifo organizzato della Lazio, ha conosciuto Stefano, Paolo e Marco. Insieme formano un gruppo affiatato, uniti dalla passione per la loro squadra del cuore e da una profonda amicizia. Matteo si lascia convincere dai suoi amici ad acquistare - ancor prima della semifinale contro il Borussia Dortmund - il biglietto per la finale di Europa League a Lione. Tutti e quattro sono convinti che la Lazio possa farcela. Nel frattempo, però, Matteo incontra Cristina e se ne innamora perdutamente. Li accomunano il divorzio dei genitori e la voglia di scappare via da tutto e tutti. A differenza di Cristina, però, almeno un motivo per restare ancorato alla sua realtà Matteo ce l'ha e si chiama Lazio. Ecco come iniziano i problemi.

L'ALTRO MATTEO - Matteo Paniccia, l'autore del romanzo, tifa Lazio e vive ad Alatri. Ha 22 anni e scrive per alcuni portali web sul calcio. "Un goal al cuore" è uscito da appena una settimana, ma è il frutto di un'idea che aveva messo su carta già due anni fa. "Mi rispecchio molto nel Matteo del libro. Ho sempre creduto che la Lazio sia più questo, prima la maglia e poi i risultati", ci ha raccontato in esclusiva. Come il suo protagonista non ha mai smesso di lottare per i suoi sogni. E questo libro è la sua conquista.

