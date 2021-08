Empoli - Lazio, i biancocelesti sono arrivati al Castellani - VIDEO

Poco più di un'ora e la Lazio di Maurizio Sarri farà il suo esordio in questa nuova stagione di Serie A. I biancocelesti scenderanno in campo alle 20:45 e sfideranno l'Empoli in una gara tutta da vivere. Intanto la squadra è arrivata allo stadio Castellani come testimonia il post pubblicato dalla società sui canali ufficiali. Il conto alla rovescia è finalmente terminato, ora si torna in campo!

