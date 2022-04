Genoa - Lazio, l'MVP del match è: "Una macchina da gol!" - VIDEO

Non poteva che essere lui l'MVP del match stravinto dalla Lazio contro il Genoa. Ciro Immobile è il man of the match grazie alla sua personale tripletta e alla prestazione messa in campo al Ferraris. Primo nella classifica dei marcatori, raggiunto e superato Boniperti nella classifica all-time dei gol segnati in Serie A, 179 reti. Immobile è, come detto dalla società nel post pubblicato sui social, una vera e propria macchina da gol.