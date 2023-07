Lazio | Cancellieri è pronto per Auronzo: la foto sui social è inequivocabile - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Finite le vacanze anche per Matteo Cancellieri. Domani l'attaccante della Lazio è atteso in Isokinetic per i test atletici, poi partirà alla volta di Auronzo di Cadore. L'ex Verona ha prolungato le ferie rispetto ai compagni perché è stato impegnato con la nazionale nell'Europeo U21. Il giovane non si è fermato in questo periodo e ha continuato ad allenarsi per farsi trovare pronto: su Instagram ha pubblicato in questi minuti una foto con il suo personal trainer. Cancellieri deve cercare di convicere Sarri dopo la stagione anonima dello scorso anno.