Lazio, Correa da leader traccia la via: "Ora testa al derby" - FOTO

LAZIO, CORREA SOCIAL - Che inizio! Lazio a valanga sulla Sampdoria 3-0 al debutto in campionato e, soprattutto, a una settimana dal derby con la Roma. Segnali positivi da trasformare in nuova energia per la partita più importante della Capitale. Correa, che ieri ha infilato di precisione la sua ex squadra, esulta per la vittoria e traccia già la strada in vista della Roma: “Grande inizio, ora testa al derby”.

