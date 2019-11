Lazio, Favalli in versione Easy Rider: “Born to be wild” - VIDEO

È un po' così. Fuori dagli schemi di quanto si era visto finora, senza dichiarazioni o aneddoti particolari. Nel quarto video di presentazione del Lazio Style Official Store in centro, la società biancoceleste ha deciso di far parlare il rombo dell'Harley Davidson di Giuseppe Favalli e via, sgasando per le strade di Roma. Mentre scorrono le tante, tantissime vittorie dell'ex capitano della Lazio, nonché recordman di presenze (401) con la maglia biancoceleste, e “Born to be Wild” lo accompagna nella sua passeggiata su due ruote. Manca poco, poi la Lazio avrà il suo negozio nel cuore di Roma. E anche i tifosi laziali più centauri vi potranno arrivare agevolmente in moto.

