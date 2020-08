Lazio, Immobile e l'allenamento estivo... Con la cassa d'acqua - FOTO

Dopo aver promesso amore eterno ai colori biancocelesti, Ciro Immobile si gode qualche giorno di meritato riposo. Ma senza lasciarsi andare più di tanto. Il bomber della Lazio infatti si diverte in vacanza con la famiglia ma non dimentica di mantenere la giusta forma fisica e lo fa con quel gli capita sotto mano. Nelle storie pubblicate dalla moglie Jessica, Immobile segue l'allenamento di coppia e, per appesantire il carico di lavoro, solleva una cassa d'acqua. Ciro ha frantumato ogni record immaginabile nell'ultima stagione, ma è adesso (con la qualificazione in Champions) che arriva il bello. Vietato accontentarsi!

