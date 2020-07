Lazio, la gioia di Armini e Patric: “Fieri di far parte di questa famiglia" - FOTO

La gioia è tantissima in casa Lazio per aver finalmente raggiunto l'obiettivo di inizio stagione. Quella Champions che per anni i biancocelesti si sono visti sfuggire anche all'ultima giornata e che ieri dopo tredici anni è di nuovo in cassaforte. Tra i tanti calciatori che hanno festeggiato il traguardo c'è anche Nicolò Armini, capitano della Primavera e ormai da tutta la stagione aggregato in prima squadra: "Fiero e orgoglioso di far parte di questa meravigliosa famiglia. Obiettivo raggiunto". Al difensore si è aggiunto anche Patric, nessuna frase ma un'immagine eloquente: cuore azzurro e aquila che vola.

