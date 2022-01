Lazio, Luis Alberto rassicura tutti sui social: “Mi sento bene” – VIDEO

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro l’Empoli. I biancocelesti hanno ripreso la preparazione ma a Formello ieri non tutti erano presenti, tra gli assenti si contava anche Luis Alberto. Il Mago però tramite indizi social ha lasciato intendere che tutto andasse bene, la sua preparazione è iniziata tra le mura casalinghe nella palestra privata. Lo ha reso noto lui stesso tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale, un video che lo ritrae mentre svolge degli esercizi in cui sotto si legge: “Mi sento bene. Senza Sosta!”

