Lazio, Luiz Felipe non vede l'ora di tornare: su Instagram parte il countdown - FT

Luiz Felipe sta bruciando le tappe. Il difensore brasiliano ieri è tornato a correre ieri a Formello e oggi ha approcciato nuovamente con il pallone in palestra, come dimostrano i video pubblicati dallo stesso giocatore nelle sue Instagram Stories con countdown annesso. Un suo impiego contro lo Spezia è praticamente da escludere: troppo presto per rivederlo in campo data l'entità dell'infortunio e i tempi minimi di recupero. Lo spirito del calciatore però lascia ben sperare. Sicuramente Luiz Felipe potrebbe tornare agli ordini di Inzaghi per le ultime partite stagionali.