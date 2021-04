Lazio, Radu e il record di presenze: "Orgoglioso". E i compagni si scatenano nei commenti - FT

Oggi a Formello si è tenuto il passaggio di consegne tra Favalli e Radu, nuovo giocatore più presente nella storia della Lazio con 402 apparizioni raggiunte sabato contro lo Spezia. Il difensore, sul suo profilo Instagram, si è detto felice del traguardo raggiunto: "Orgoglioso di indossare per 402 volte la maglia della prima squadra della capitale. Ringrazio tutto il popolo biancoceleste, compagni, la società, Favalli per questo giorno indimenticabile". Puntuali i commenti sotto al post dei suoi compagni attuali ed ex. "Boss" hanno scritto Milinkovic, Armini e Jony, "Sei e sarai sempre il numero 1" il messaggio di Lulic. Complimenti arrivati anche da Musacchio e Candreva: "Grande amico complimenti", ha scritto l'esterno della Sampdoria.