Lazzari in braccio a Milinkovic: il buongiorno della Lazio - FOTO

EMPOLI-LAZIO - Palla filtrante e illuminante di Milinkovic per la corsa - in avanti - di Lazzari, che in diagonale firma il 2-1 per la Lazio sull'Empoli. Poi la corsa - indietro - di Manuel per abbracciare "Sergio" e festeggiare il gol con il resto della squadra. Stamattina, per il buongiorno, il club biancoceleste sui social ha scelto proprio l'esultanza Milinkovic-Lazzari per cominciare la giornata col sorriso: "Good morning, Eagles!", la didascalia del post.

