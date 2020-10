Luiz Felipe, dall'infortunio alla partita perfetta: "Una notte da ricordare"

Calcio d'angolo di Luis Alberto, spizzata sul primo palo di Luiz Felipe, palla che termina prima in testa a Hitz e poi in rete. Il raddoppio della Lazio è un'autorete del portiere del Borussia Dortmund ma c'è l'evidente zampino del difensore brasiliano. Il numero 3 biancoceleste ha stretto i denti ed è tornato in campo per dare una mano ai compagni. 51 minuti importanti per Luiz Felipe che ha dato segnali importanti alla Champions e a Simone Inzaghi. Proprio il calciatore ha espresso la sua gioia sui suoi canali social: "Una notte da ricordare"