Veron e Totti, tra abbracci e sorrisi: "Derby di Roma. Quanto mi piaceva vederti giocare"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Avversari in campo, amici nella vita. Juan Sebastian Veron e Francesco Totti si sono incontrati ieri a Doha in occasione della sfida tra Argentina e Croazia. L'ex Lazio ha pubblicato uno scatto insieme al romanista che li ritrae abbracciati, sorridenti e molto eleganti. La foto è accompagnata da una doppia dedica che riporta per un attimo indietro nel tempo: "Derby di Roma" e "Che classe mammamia... quanto mi piaceva vederti giocare".