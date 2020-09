Calciomercato, duello tra Fiorentina e Sampdoria per l'ex Lazio Keita

Keita Baldé potrebbe tronare in Serie A. Il senegalese di proprietà del Monaco può lasciare la Francia dopo tre anni, compresa una breve parentesi all'Inter. Come riporta Sky Sport, sul calciatore c'è l'interesse di due squadre di Serie A: la Fiorentina e la Sampdoria. Commisso ha sondato il terreno per il calciatore qualche giorno fa. Adesso la Sampdoria si è inserita per l'ex attaccante della Lazio che piace moltissimo a Claudio Ranieri. I blu cerchiati hanno bisogno di vendere Gaston Ramirez prima di iniziare la trattativa con il senegalese. Sarà un bel duello di mercato.

