Calciomercato Lazio, accordo Napoli - Verona per Kumbulla: i dettagli

Il calciomercato di gennaio è ancora in corso, eppure il Napoli si sta già muovendo per l'estate. Come riporta gianlucadimarzio.com la società azzurra ha chiuso con il Verona l'acquisto di Marash Kumbulla: l'affare è da 20 milioni più 4 di bonus e prevede la permanenza del difensore alla corte di Juric fino a giugno, per poi sbarcare a Napoli. Il classe 2000, che era nel mirino di alcune delle big europee, aveva attirato anche le attenzioni della Lazio, in particolare del ds Tare. Il Napoli ha sfruttato l'ottimo rapporto con il Verona, rafforzato dalla recente operazione Rahmani, destinato anche lui a giocare al San Paolo a partire dalla prossima estate.

Articolo pubblicato il 27/1/20 alle ore 23:31