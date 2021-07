Calciomercato Lazio, anche il Barcellona punta Romagnoli: ipotesi di scambio

Il futuro di Alessio Romagnoli al Milan è sempre più incerto. Il capitano del Milan, nonostante la conferma di Pioli, rischia di lasciare i rossoneri considerando lo scarso impiego della passata stagione dopo l'arrivo di Tomori. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste, con i rossoneri che vorrebbero utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Luis Alberto. Nel frattempo dalla Spagna riportano un forte interesse per il giocatore da parte del Barcellona che già da tempo pensa a lui. Secondo il quotidiano Sport infatti il centrale non rinnoverà e ai rossoneri interesserebbero due profili come Pjanic o Coutinho, uno dei quali potrebbe essere inserito come contropartita. Entrambi dovrebbero abbassarsi lo stipendio per tornare in Serie A e le operazioni appaiono difficili, quel che è certo però è che i blaugrana hanno puntato Romagnoli come profilo per la propria difesa.