Calciomercato Lazio | Casadei, Schira su X: “Presto l’arrivo a Roma”

CALCIOMERCATO LAZIO - La telenovela Cesare Casadei prosegue imperterrita con Lazio e Torino che continuano a darsi battaglia a suon di rilanci, nella speranza di riuscire ad assicurarsi il calciatore. Nelle ultime ore la società biancoceleste si sarebbe rifatta sotto - come rivelato in esclusiva -, arrivando addirittura a rimettersi in avanti rispetto ai Granata. Secondo quanto riporta Nicolò Schira sul proprio profilo X, addirittura, la Lazio avrebbe ottenuto il via libera con il calciatore che nelle prossime ore sarebbe atteso nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche: "Cesare Casadei volerà a Roma il prima possibile per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino al 2029. Ha confermato la sua preferenza a Lazio nelle ultime ore e sta aspettando il via libera definitivo da Chelsea".

