Calciomercato Lazio, il Psg riscatta Icardi: si fredda la pista Milinkovic?

Ufficiale il riscatto di Icardi. Il Psg verserà 50 milioni di euro più 8 di bonus nelle casse dell'Inter, mentre il centravanti si è legato al club francese con un contratto di 4 anni a 8 milioni a stagione. Un'operazione dispendiosa anche per il portafoglio di Al-Khelaïfi, che in estate dovrà valutare bene gli investimenti sul calciomercato. Compito di Leonardo, che da sempre ha un debole per Milinkovic: una pista che potrebbe raffreddarsi proprio in virtù dell'esborso per confermare Maurito a Parigi. Le priorità al momento sono altre: a fine stagione la rosa perderà due pezzi importanti come Thiago Silva e Meunier (entrambi in scadenza). Un centrale e un laterale destro, ecco i rinforzi di cui avrà bisogno la squadra. Ecco perché non va assolutamente scartata l'ipotesi Marusic-Psg: nelle prossime settimane si potrebbero intensificare i contatti tra i due club, ma servono almeno 20 milioni per strappare il montenegrino alla Lazio. Se si dovesse raggiungere un accordo, i biancocelesti avrebbero già pronto il piano di riserva: Vojvoda dello Standard Liegi.

CORONAVIRUS, LA SMENTITA DI STRAKOSHA

JUVENTUS-LAZIO, C'È LA DATA DEL BIG MATCH

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE