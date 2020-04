Calciomercato Lazio, Luis Alberto in Premier League: in Inghilterra lo consigliano all'Arsenal

Tra i protagonisti dello straordinario percorso della Lazio in campionato, Luis Alberto, grazie a sopraffine giocate e assist ai compagni, ha attirato l'attenzione di molti club: lo spagnolo ha detto più volte di trovarsi bene a Roma di voler rimanere alla Lazio, ma tanti direttori sportivi hanno messo il proprio nome sul taccuino. Alcuni siti inglesi, tra cui football.london, consigliano il 'Mago' all'Arsenal per sostituire Mesut Ozil, reduce da una stagione in cui si è reso autore solamente di due assist. Luis Alberto sarebbe dunque finito nella lista di alternative per prendere il suo posto: insieme al centrocampista della Lazio, Diaby del Bayer Leverkusen, Gomez dell'Atalanta e Plea del Borussia Monchengladbach.

