Dalla Francia - Roma, idea Giroud se parte Dzeko: trattativa in salita

Ancora una volta Olivier Giroud viene accostato alla Serie A. Dopo il forte interesse di Lazio e Inter nella scorsa sessione invernale di calciomercato, l’attaccante del Chelsea è di nuovo al centro di voci di mercato. Secondo il portale francese Le10Sport, Giroud piace alla dirigenza della Roma. Tutto dipende però dalla cessione di Dzeko che, qualche settimana fa, sembrava dover lasciare la Capitale. Al momento non ci sono stati contatti tra la Roma e il Chelsea, ma un’eventuale trattativa risulterebbe molto difficile per la società giallorossa. Qualche giorno fa, infatti, il centravanti dei Blues ha annunciato di essere disposto a rimanere a Londra per giocarsi le sue carte affermando che la competizione con Werner avrebbe giovato al gruppo.

