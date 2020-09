DIRETTA - Calciomercato Lazio, l’Inter non perde di vista Acerbi: le ultime

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - Godin è vicinissimo al Cagliari e sa la cessione dovesse essere definita l'Inter di Conte si metterà alla ricerca in un difensore per la prossima stagione. Tra i vari profili uno che interessa molto ai nerazzurri è quello di Francesco Acerbi che piace molto al mister dei meneghini. Acerbi sarebbe infatti il profilo ideale per esperienza, carisma e soprattutto nella difesa a tre che è quella che il tecnico dell'Inter preferisce. La Lazio tuttavia è in attesa del colloquio che ci sarà nel weekend con l'agente del giocatore per chiarire quanto accaduto dopo le dichiarazioni del difensore. Tuttavia non c'è nessuna intenzione di mettere sul mercato il biancoceleste che ha un contratto per altri tre anni. L'unica possibilità è che arrivi un'offerta irrinunciabile per non meno di 25 milioni. L'Inter tuttavia non farà spese folli sul mercato e la cessione di Godin deriva dalla volontà del club di non pagare l'alto ingaggio del giocatore, per questo sarà difficile che possa virare sulla colonna portante della difesa della Lazio.



Oggi potrebbe essere il giorno dell'arrivo di Vedat Muriqi a Roma. Il kosovaro è atteso da giorni e finalmente questa potrebbe essere la giornata giusta. Sia per lui che per Fares poi arriveranno nei prossimi giorni le ufficialità. Lazio a lavoro per trovare il giusto profilo da aggiungere al pacchetto difensivo. Kumbulla resta in pole, con l'Hellas che si sta coprendo con il 18enne Bruno Amione, ma la distanza tra l'offerta e la richiesta resta tanta. Si valutano anche diversi nomi dalla Bundesliga: Kempf dello Stoccarda, Rekik dell’Herta Berlino e Kabak e Nastasic dello Shalke 04. Infine stuzzica il nome di Franco Vazquez per la trequarti, sul quale la Lazio è da tempo. Il fantasista del Siviglia non rientra nei progetti degli spagnoli e i biancocelesti potrebbero tentare l'affondo.

USCITE - Sul fronte uscite i primi due in partenza sono Badelj e Bastos, rispettivamente in direzione Genoa e Basaksehir. La trattativa per il croato è a un passo, mentre l'angolano già oggi potrebbe lasciare la Capitale alla volta di Istanbul. Per quanto riguarda Wallace c'è il Wolverhampton pronto ad accoglierlo, da risolvere il problema legato al permesso di lavoro. Fabio Maistro invece sarà un nuovo giocatore del Pescara. Il classe '98 ha terminato il suo prestito alla Salernitana e ora è pronto a tornare in Serie B, la trattativa con gli abruzzesi è ben avviata. Da registrare infine due offerte dalla Premier League per Jordan Lukaku, da parte di Brighton e Leeds entrambe di circa 5 milioni. Da vedere se Lotito vorrà privarsene.