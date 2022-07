AURONZO GIORNO 13 - La seduta mattutina: le prove tattiche chiudono l'allenamento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 - Si chiude la seduta di allenamento mattutina, l'unica della giornata. Maximiano si è trattenuto leggermente di più in campo per provare i rinvii. Radu, Patric e Marusic ancora in campo per firmare autografi ai tifosi presenti sulle gradinate dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 12:05 - Sarri guida dal campo i movimenti dei suoi: si allena la fase offensiva sulle fasce con la marcatura a uomo. La parte rimanente del gruppo continua a lavorare in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Dopo il lavoro atletico i biancocelesti prendono il pallone: provati degli schemi su calcio piazzato con cross dalle fasce e rispettivi movimenti della linea difensiva. I portieri sono rientrati negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Finito il lavoro sul campo piccolo, i ragazzi di Sarri scendono sul principale. Tanta corsa con ripetute da fondo campo Immobile e Romagnoli corrono a parte rispetto a tutto il gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Arriva la squadra sul manto verde dello Zandegiacomo. I ragazzi si sono posizionati sul campo adiacente a quello principale facendo del lavoro atletico di riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - I primi a scendere in campo sono i portieri Maximiano, Adamonis, Alia e Furlanetto che, sotto gli ordini dei preparatori Grigioni e Nenci, si stanno preparando sulle prese alte e basse dalla corta distanza.

Sotto le Tre Cime di Lavaredo inizia il tredicesimo giorno di ritiro della Lazio. I biancocelesti, dopo l'amichevole vinta ieri contro la Triestina per 3-1, faranno lavoro di scarico. Sarri ha deciso di lasciare libero il pomeriggio ai suoi, in modo tale che possano recuperare le energie e non affaticarsi più del dovuto.

Pubblicato il 18/07