Bonanni: "La Lazio è una buona squadra. Se si mettono in testa di giocare..."

Intervenuto in collegamento a TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato anche di Pioli, Italiano e Maurizio Sarri, riivelando le sue aspettative sulla stagione della Lazio. Queste le sue parole: "C'erano delle aspettative importanti per tutti e tre. Pioli ha in mano una buonissima squadra, mentre il Bologna dovrà confermarsi, anche se è difficile. Ha preso elementi come Immobile e Bernardeschi, sono molto curioso. Infine anche la Lazio è una buona squadra e se si mettono in testa di giocare possono fare bene".

