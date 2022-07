Calciomercato, il Valencia ha in prova un giocatore: è il figlio di un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La voglia di riscattarsi e di dimostrare al mondo del calcio che nell'individualità si può essere speciali. E' il caso di Joaquín López. Come riporta superdeporte.es, il Valencia sta lavorando sul mercato per puntellare la propria rosa. Dopo l'acquisto di Samu Castillejo questa settimana, gli uomini di Miguel Ángel Angulo hanno in prova il figlio di Claudio López, ex giocatore della Lazio. L'obiettivo di Joaquín è quello di convincere l'allenatore a rimanere nella squadra, che gareggerà nella Seconda RFEF. Come suo padre, il giovane esterno ha grande velocità e tanta voglia di dimostrare al club valenciano di raggiungere dei numeri importanti nella società. E' il tempo di Joaquín, il destino è nelle sue mani.