Calciomercato Lazio, Boca e Flamengo corteggiano Caicedo: secco 'no' della società

L'uomo del momento, in casa Lazio, si chiama Felipe Caicedo. Un vero e proprio talismano, arma letale negli ultimi minuti di gioco. Lo sanno bene Juventus e Cagliari, cadute entrambe per mano sua. Inzaghi se lo coccola, è lui l'asso nella manica dell'attacco biancoceleste. La 'Pantera' non poteva che suscitare l'interesse di altri club, pronti a sfoderare qualche proposta per portarlo via da Roma già a gennaio. Come riporta TMW, è il caso del Flamengo e del Boca Juniors, che negli ultimi giorni avrebbero provato a bussare alle porte di Formello. Chi è? No, grazie. Scontata la risposta della Lazio, che non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo attaccante nella prossima finestra di mercato. Ritentare, sarete più fortunati: Caicedo non si tocca.

