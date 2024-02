Calciomercato Lazio | Kent, ai margini del Fenerbahce e cercato da Gerrard

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultimo nome per il mercato della Lazio è quello di Ryan Kent, esterno offensivo di proprietà del Fenerbahce. Dopo un buon avvio di stagione, l'attaccante inglese è finito ai margini del progetto. L'ultima presenza con il club turco risale al 12 novembre, subentrato a un minuto dalla fine nel match con l'Adana Demispor.

Il Fenerbahce, che lo ha prelevato in estate a parametro zero, non ci punta più e vorrebbe cederlo. Diverse squadre si sono fatte avanti in questa sessione di mercato, ma il calciatore non è convinto delle destinazioni. Cardiff City e Hull City, due club di Championship, avevano chiesto informazioni. Secondo TRT Sport, i turchi avevano trovato anche l'accordo con l'Al-Ettifaq di Steven Gerrard per 3,4 milioni di sterline. Neanche l'Arabia fa gola a Kent che adesso vive da separato in casa in Turchia. La svolta sul futuro può arrivare in queste ore con i biancocelesti che si sono fatti avanti.