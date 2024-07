Calciomercato Milan, Romero all'Alaves: il comunicato del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha ufficializzato in serata la partenza di Luka Romero, nuovamente in Liga ma questa volta all'Alaves. La notizia era nell'aria, poi il club rossonero l'ha confermata con un comunicato in cui fornisce anche i dettagli del trasferimento: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025 e con diritto d’opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Luka Romero al Deportivo Alavés. Il Club rossonero augura a Luka le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".

