Calciomercato | Vignato lascia la Serie A: è a un passo dall'Aris Salonicco in Grecia
Il calciomercato è finito, ma non per tutti i campionati. In Grecia, per esempio, c'è ancora la possibilità di fare acquisti. Lo testimonia l'interesse dell'Aris Salonicco per Emanuel Vignato, ormai vicinissimo all'addio all'Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il classe 2000 sarebbe davvero a un passo dal lasciare il Pisa e la Serie A.
