Camolese: "La Lazio può battere chiunque, terrà botta fino in fondo"

Al centro del dibattito di questi giorni c'è anche il tema della ripresa del campionato. L'allenatore Giancarlo Camolese ha detto la sua ai microfoni fi TMW News: "Ci sarà da adattarsi al momento del ritorno in campo, sia per gli allenatori che per i giocatori. Come tempistiche dobbiamo aspettare una garanzia ulteriore per riprendere in sicurezza. I calciatori hanno comunque voglia di allenarsi e giocare dopo tanto tempo in casa. Non credo ci sarà da motivarli ma dovranno affrontare qualcosa di diverso, con tante partite ravvicinate. E' una situazione nuova, mai accaduta prima. Gli allenamenti? Tutti dovranno attenersi al protocollo ma servirà anche la fantasia dell'allenatore oltre alla capacità di portare tutti i giocatori in forma".

SULLA LAZIO: "E' una squadra che mi è sempre piaciuta, può battere chiunque. Le tante partite ravvicinate rappresentano un'incognita ma credo che la Lazio possa tenere botta fino in fondo".