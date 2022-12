Caso Juve, c'è la data dell'udienza ma i tempi potrebbero slittare: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano novità in merito a quel che sta accadendo in casa Juventus. Tuttosport intitola: "In aula si va a febbraio. Udienza preliminare a febbraio". Il caso Juve viaggia a ritmi blandi e infatti, l'udienza preliminare potrebbe svolgersi verso metà febbraio. I tempi potrebbero però dilatarsi maggiormente se il processo si dovesse spostare a Milano o a Roma. La richiesta è stata fatta dalla stessa Juventus, che ha chiesto di ritenere competente la procura di Milano, dal momento che lì ha sede la Borsa Italiana.