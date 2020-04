Cellino: "Scudetto? Moralmente alla Lazio, ma non va assegnato". E su Lotito...

Tra le polemiche degli ultimi giorni, ha trovato spazio anche quella tra Cellino (il presidente del Brescia) e la Lazio. Il primo sostiene che sia ingiusto riprendere il campionato, mentre la società biancoceleste la pensa in maniera opposta. Cellino ha ampiamente esplicitato le ragioni della sua posizione, e quest'oggi Tuttosport riporta ulteriori dichiarazioni del presidente del Brescia: "Assegnare lo Scudetto? No. Però moralmente sarebbe della Lazio. Perché ha i conti in ordine, ha mostrato un bel gioco, anche se ha avuto un po’ di fortuna con gli arbitri". Cellino ha anche voluto spendere qualche parola per il presidente della Lazio: "Lotito è un buon amministratore. Attacco e attaccherò sempre Lotito perché è un casinista, però gli va dato atto di essere bravo".

