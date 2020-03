Colantuono: "Scudetto? La Lazio durerà fino alla fine, mentre le rivali..."

La Lazio c'è e reggerà l'urto sino alla fine. Inutile nascondersi, la parola Scudetto non è più un tabù: la classifica parla chiaro, in testa ci sono proprio i biancocelesti. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Stefano Colantuono, ex tecnico di Atalanta e Salernitana, ha detto la sua sulla corsa al titolo di campione della Serie A, indicando nei biancocelesti di Inzaghi la continuità che da qualche mese a questa parte li ha contraddistinti: "Se la Lazio durerà fino alla fine? Ne parlavo già qualche mese fa e tutti ci domandavamo se potesse resistere. Siamo arrivati a marzo e la Lazio è ancora lì a giocarsela. La Juventus ha l'obbligo di vincere, l'Inter ha iniziato un percorso vincente con Conte e sta lottando in maniera decisa".

