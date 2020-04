Coronavirus, stop contagi tra maggio e giugno: le date per ogni regione

L'Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni ha fatto una stima sulla fine dei contagi da Coronavirus in Italia. Analizzando regione per regione, sono state indicate le date in base all'esposizione del Covid-19 sui vari territori della penisola.

Il dottor Solipaca spiega:"L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane ha effettuato una analisi con l’obiettivo di individuare, non la data esatta, ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi e si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile".

Ecco la tabella dell'Osservatorio che indica "La data minima di assenza di nuovi casi di contagio":

Piemonte 21 maggio, Valle d'Aosta 13 maggio, Lombardia 28 giugno, Bolzano 26 maggio, Trento 16 maggio, Veneto 21 maggio, Friuli Venezia Giulia 19 maggio, Liguria 14 maggio, Emilia Romagna 29 maggio, Toscana 30 maggio, Umbria 21 aprile, Marche 27 giugno, Lazio 12 maggio, Abruzzo 7 maggio, Molise 26 aprile, Campania 9 maggio, Puglia 7 maggio, Basilicata 21 aprile, Calabria 1 maggio, Sicilia 30 aprile, Sardegna 29 aprile