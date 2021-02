Crisi di governo, Mattarella convoca Mario Draghi: "Incarico per un governo di alto profilo"

Nessuna intesa tra le forze di maggioranza, per questo il presidente della Camera Fico ha comunicato al capo di Stato l'impossibilità di trovare un accordo. Mattarella ha quindi deciso di "Conferire al più presto un incarico per formare un Governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili” spiengando anche il motivo per il quale non si può andare al voto: "Ora ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria sociale economica finanziaria o immediate elezioni anticipate. La crisi sanitaria ed economica richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo, Un governo attività ridotta non può fare Recovery. Sul versante sociale, tra l’altro, a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede provvedimenti di natura sociale adeguati e tempestivi". Il capo dello Stato ha poi convocato Mario Draghi al Quirinale alle 12:00 della giornata di domani

