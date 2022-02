Crisi Ucraina, si teme invasione russa: De Zerbi rientrerà in Italia?

La situazione politica tra Ucraina e Russia si fa sempre più complicata e delicata. I russi minacciano di invadere l’Ucraina e la Farnesina ha lanciato un appello agli italiani presenti nel paese chiedendo loro di fare ritorno in Italia. Tra i connazionali trasferitosi in Ucraina c’è anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk e parte del suo staff tecnico. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al momento per via della sosta del campionato l’ex tecnico del Sassuolo è in ritiro con la squadra in Turchia, qui è al sicuro. Il problema si pone nel momento in cui la squadra dovrà fare ritorno in patria. Le indicazioni della Farnesina sono solo un avvertimento, si attendono anche disposizioni da parte della Federazione ucraina. Bisognerà attendere per sapere come si evolverà la situazione e se De Zerbi e i suoi dovranno tornare in Italia.

