Crispano, "Ragazzi, niente assembramenti": il vigile viene pestato da una mini-banda

L'episodio è successo a Crispano, in Campania. Un gruppo di ragazzini, incurante delle norme imposte dal Governo per fare fronte all'emergenza Coronavirus, si erano riuniti in Piazza Falcone e Borsellino. Il primo ad arrivare sul posto, è Raffaele Miele, un vigile della zona: "Ragazzi, niente assembramenti", le sue parole. La risposta sono stati calci e pugni. Non solo il gruppetto non gli ha dato ascolto, poi insieme a un'altra mini-banda hanno fatto scoppiare un rissa nella quale a farne le spese è stato proprio il vigile urbano. Fortunatamente, dopo essere stato medicato in ospedale con 8 punti di sutura in testa, il vigile è potuto tornare a casa.

