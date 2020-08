Cucchi: “Spero che Inzaghi rimanga alla Lazio, il progetto deve continuare”

Circolano le prime voci di mercato su un interessamento della Juventus per Simone Inzaghi. Il club bianconero avrebbe scelto il tecnico della Lazio come sostituto di Maurizio Sarri. Questo il pensiero del noto giornalista Riccardo Cucchi: "Premessa: è un tweet laziale, quindi di cuore. Non ho notizie di prima mano. Ho quelle che leggo, come voi. Ma vorrei davvero che Simone Inzaghi rimanesse alla Lazio. Il progetto tecnico è partito da lontano e ha ottenuto risultati importanti. Sarebbe un peccato interromperlo".

