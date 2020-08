Dal Pino duro contro la Lega: “Non è efficiente. Bisogna velocizzare le decisioni"

In un'intervista al portale americano The Athletic, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha toccato vari temi, tra cui il futuro del calcio italiano e il brand da sviluppare nei mercati esteri: “In 7/8 anni vogliamo portare la Serie A ai livelli di Premier e Liga, ma per farlo bisognerà velocizzare i processi decisionale. La Lega è inefficiente in questo. Durante il lockdown poi, c'è stata una frattura con Sky legata ai diritti tv, e per Dal Pino si potrà andare in una direzione precisa: “Sky ha proposto il rinnovo al 10/20% in meno, ma ora siamo passati ad una nuova fase dove siamo più attivi e padroni del nostro destino. Dobbiamo agire come una Media Company”.

STADI – Il campionato nel post-lockdown è stato caratterizzato dal silenzio incessante degli stadi vuoti, e in attesa di decisioni del Governo sullo sviluppare la miglior soluzione per i tifosi , Dal Pino ha aggiunto: “Avrei aperto a 5mila tifosi lo stadio della Juve per la festa scudetto, contingentando gli ingressi e mettendo una persona ogni 8 posti. Mentre i bianconeri festeggiavano in un impianto vuoto, le discoteche erano aperte”.

