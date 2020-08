Lazio, i portieri in ritiro: Strakosha, Guerrieri, Adamonis e forse Alia

La Lazio sta definendo gli ultimi dettagli prima del raduno e poi la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per quanto riguarda i portieri Inzaghi dovrà fare a meno di Proto per i prossimi 3-4 mesi a causa di un intervento al braccio. In attesa di un arrivo dal mercato, con i nomi papabili che restano quelli di Consigli e Sergio Rico, il tecnico per il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo convocherà sicuramente Strakosha, Guerrieri e Adamonis e molto probabilmente anche Alia. Inoltre, in virtù degli impegni con l'Albania di Strakosha (4 e 7 settembre in Nations League contro Bielorussia e Lituania), un quarto portiere consentirà ai biancocelesti di lavorare con più tranquillità.

CALCIOMERCATO LAZIO, I NOMI PER IL TREQUARTISTA

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU FARES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO