Diamanti elogia un ex Lazio: “Mi ha formato per la Serie A e la Nazionale”

Qualche settimana fa Alessandro Diamanti ha annunciato l’addio al calcio giocato e a distanza di poco tempo, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue emozioni: “Ho chiuso con molta felicità. Quattro o cinque anni fa ero preoccupato, il pensiero di finire mi preoccupava un po' ma alle fine l'ho fatto come volevo e sono carichissimo per le nuove esperienze che arriveranno. Sono una persona felice”. L'ex centrocampista ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e parlando di allenatori, a proposito di chi gli avrebbe lasciato di più, ha menzionato anche Stefano Pioli. Il tecnico prima di approdare alla Lazio, era sulla panchina del Bologna e proprio li ha conosciuto il toscano. Queste le parole: “È difficile fare un nome, tutti avevano pregi e difetti. Ho avuto tantissimo tecnici, Bisoli per me è stato come un fratello maggiore, mi ha fatto capire la differenza tra essere un calciatore e essere una persona che tira calci a un pallone. Poi Pioli a Bologna mi ha formato per la Serie A e mi ha portato in Nazionale, poi dico Prandelli, proprio nell'Italia, che mi ha sempre trattato come un giocatore importante sia per il campo che per lo spogliatoio”

FUTURO - “Tornerò un paio di mesi in vacanza in Italia quando farò delle feste con i miei genitori e i miei amici. Poi farò il corso a Coverciano per prendere il patentino. Poi tornerò a Melbourne. Se farò l’allenatore? Mi piacerebbe, sì. Mi metterò a studiare”

