DIRETTA - Women’s Cup | Lazio - Napoli: le formazioni ufficiali del match
Serie A Women’s Cup, 1ª giornata fase a gironi
Sabato 23 agosto 2025, ore 20:30
Stadio “Mirko Fersini”, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - NAPOLI 0-0
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Castiello, Vernis, Simonetti, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, mancuso, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
NAPOLI WOMEN: Beretta; Brooks, Barker, Banusic, Floe, Muth, Jusjong, Sciabica, Troan, Vergani, Giordano. A disp.: Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, Bellucci, Moretti, Pettenuzzo, Vischi, Langella. All.: David Sassarini
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni); Assistenti: Alesandro Ceci - Giuseppe Scarpati; IV Ufficiale: Andrea Musumeci
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Napoli, valida per la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup. La nuova competizione del calcio femminile è un assaggio di quello che sarà il campionato. Le biancocelesti hanno affrontato le azzurre in amichevole durante la pre season, questa sera scenderanno in campo con l'obiettivo di riscattare la sconfitta incassata nelle scorse settimane per iniziare col piede giusto la stagione. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:30.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.