Doping, allucinanti confessioni di Raducioiu: "Facevo flebo con liquido rosa. Ho preso medicine..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle preoccupanti (e preoccupate) parole di Dino Baggio a presunte sostanze dopanti somministrate quando lui e Vialli erano solo giovani calciatori negli anni 90', si sono aggiunte anche quelle di Alessandro Melli. Sulla questione si è voluto pronunciare anche Florin Raducioiu, ex attaccante di Bari, Verona, Brescia e Milan, ai microfoni del programma 'Sport Report' su Orange Sport:

"Dobbiamo chiederci perché si verificano queste morti premature, in un'età piuttosto giovane. Sono sincero, anche io ho preso dei medicinali. Parlerò con il medico che ci seguiva a Brescia per sapere che medicinali ho preso. Non sapevo cosa stavamo prendendo, ci hanno detto che erano vitamine, glucosio. Facevamo flebo con questo liquido rosa, il giorno prima della partita, la sera in albergo. A Milano prendevamo altre cose, pillole. L'ho detto prima e dopo la morte di Gianluca Vialli, c'era anche Gheorghe Popescu".