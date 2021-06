Eriksen, la Uefa lo nomina 'man of the match': tributo al danese colpito da un malore

Christian Eriksen è stato nominato dall'Uefa "man of the match" di Danimarca-Finlandia, durante la quale ha avuto un grave ed improvviso malore in campo. "Il calcio è uno sport superbo e Christian lo pratica in modo superbo", ha spiegato la federazione europea, riprendendo in parte il messaggio pubblicato in precedenza dal presidente, Aleksander Ceferin. "Ti auguriamo una pronta guarigione, Christian", ha aggiunto l'Uefa su twitter.

Eriksen, Acerbi vicino al centrocampista: “Sapere che sei fuori pericolo è la vittoria più bella” - FT

Europei, buona la prima per il Belgio: Lukaku e Meunier stendono la Russia

TORNA ALLA HOMEPAGE