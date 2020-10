Everton, James Rodriguez ai box: infortunio ai testicoli per il colombiano

James Rodriguez a rischio per la trasferta di Newcastle. Il colombiano, riporta il Daily Mail, è ancora alle prese con le conseguenze del colpo ai testicoli, rimediato in uno scontro con Virgil van Dijk nel derby di due settimane fa. A causa di questo problema piuttosto delicato, l'attaccante è stato costretto a saltare gran parte degli allenamenti degli ultimi giorni. Per rimettersi in sesto, l'ex Real sta utilizzando un dispositivo di pressoterapia chiamato NormaTec, che aiuta a ridurre le contusioni, considerando che il ghiaccio non può essere utilizzato.

