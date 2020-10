FORMELLO - Lazio, oggi subito la ripresa: solo una botta per Milinkovic

Si festeggia, ma non troppo per la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. La Lazio può tornare a sorridere, ha ritrovato stimoli e brillantezza. Ma non può riposare, il calendario non concede momenti di sosta. Per questo i biancocelesti oggi torneranno già in campo a Formello. Appuntamento alle ore 11 per la seduta di scarico, poi giovedì si inizierà a fare già sul serio in vista della sfida al Bologna di sabato sera.

Inzaghi deve fare i conti ancora con le tante assenze: Lulic, Radu e Lazzari sono i lungodegenti. A questi si sono aggiunti anche Escalante, finito ai box per un problema muscolare, Pereira, che deve smaltire un attacco febbrile e Cataldi, alle prese con dei problemi gastrointestinali. Non sembrano esserci preoccupazioni invece per quanto riguarda Milinkovic, uscito dal campo zoppicante a causa di una ginocchiata all'anca ricevuta in campo, e per Luiz Felipe, per il quale dovrebbe trattarsi semplicemente di crampi. Il brasiliano è ha fatto il suo esordio stagionale dopo essere stato fermo per un mese uscendo stremato dal campo.

Pubblicato il 21/10/2020 ore 00:45

