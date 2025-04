FORMELLO - Lazio, ora testa al derby. Si rivede Rovella, ancora out Tavares

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Trasferta ghiacciata e amarissima a Bodo: tra una settimana la Lazio sarà chiamata a rimontare lo svantaggio di due gol. Prima però c'è il derby, in programma domenica sera. I biancocelesti faranno rientro a Roma in nottata, visto che domani è già antivigilia e la squadra è attesa in campo nel pomeriggio per la consueta seduta di scarico. Sabato, poi, la rifinitura.

Baroni non ritroverà solo Rovella, squalificato in Europa, ma anche Pellegrini, Ibrahimovic, Provstgaard, Belahyane e Basic, fuori dalla lista Uefa. Oltre a Patric (stagione finita) poi sarà out Nuno Tavares, che ne avrà per almeno 15/20 giorni per una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra.