Galatasaray, la rifinitura anti-Lazio. Due calciatori rientrano in gruppo: i dettagli

Alla vigilia della sfida d'Europa League contro la Lazio, il Galatasaray è sceso in campo per la consueta rifinita. L'allenamento ha portato buone notizie a Terim, che ha visto tornare in gruppo due calciatori infortunati. Si tratta di Emre Kılınç e Sofiane Fegholi. Come riporta ajansspor.com, il primo era andato in gol nel corso della gara contro il Trabzonspor, salvo poi non poter proseguire il match per un problema al tendine d'Achille. Il secondo, invece, è rimasto ai box dopo l'infortunio rimediato con la nazionale algerina. Lo stop non gli ha permesso di esser inserito nella lista dei convocati per la gara di campionato immediatamente seguente. Oggi, invece, entrambi si candidano al recupero in extremis per la Lazio.

Galatasaray - Lazio, le quote del match: biancocelesti leggermente favoriti

Galatasaray - Lazio, Terim: "La squadra è giovane, ma ce la giocheremo"

TORNA ALLA HOMEPAGE